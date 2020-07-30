Пермь, , 10:39 — REGNUM В Перми на реке Кама произошел несчастный случай со смертельным исходом. По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, вечером 27 июля мужчина отдыхал на берегу реки со своей сожительницей и ее дочерью 2012 года рождения. Пермяк находился в состоянии алкогольного опьянения. Будучи пьяным, он решил научить ребёнка плавать, зашел вместе с девочкой в воду в необорудованном для купания месте и стал тонуть.

Очевидцы бросились на помощь. Ребенка извлекли из воды. Девочке медпомощь не потребовалась. Мужчину спасти не удалось.