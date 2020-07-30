Токио, , 10:35 — REGNUM Экшен-игра Sekiro: Shadows Die Twice получит бесплатное обновление 29 октября 2020 года. Об этом 29 июля сообщалось на официальном сайте компании Activision.

В обновлении геймеров ожидают два дополнительных режима, посвящённых схваткам с боссами, а также различные костюмы для протагониста. Помимо этого, теперь игроки смогут оставлять «фантомов» — небольшие послания для других пользователей.

Напомним, Sekiro: Shadows Die Twice — это экшен-игра японской студии From Software, знаменитой созданием популярной серией Dark Souls. Как и его предшественник, Sekiro отличается высоким уровнем сложности.

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