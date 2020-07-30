Красноярск, , 10:43 — REGNUM В Красноярске прокуратура возбудила уголовное дело о невыплате работникам муниципального предприятия «Школьный комбинат питания» более 13 миллионов рублей заработной платы. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Железнодорожного района Красноярска, было установлено, что предприятие имеет задолженность перед 522 работниками по заработной плате за май и июнь 2020 года на сумму более 13 млн рублей.

Как отмечается в сообщении ведомства, денежные средства, которые имелись на счетах предприятия, в нарушение законодательства направлялись для расчётов с контрагентами, оплаты транспортных и иных услуг, а не на погашение задолженности по зарплате.

В связи с выявленными нарушениями прав работников, в отношении и.о. директора муниципального предприятия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.2 УК РФ «Невыплата заработной платы».

Прокуратура приняла меры для погашения задолженности по зарплате, для чего руководителю внесено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Кроме того, в мировой суд в интересах работников предприятия было направлено 92 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности.

Напомним, «Школьный комбинат питания» является преемником «Комбината школьного питания № 38», бывшего руководителя которого Виктора Бучеля в марте 2019 года задержали по подозрению в махинациях с ценами на продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярское муниципальное предприятие (МП) «Школьный комбинат питания» могут признать банкротом из-за долга в 112 млн рублей. Заявление на банкротство поступило в Арбитражный суд от предприятия в начале июля.

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