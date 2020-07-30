Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге, у железнодорожной станции Купчинская, где накануне в результате столкновения сошли два поезда и вагон, завершены все восстановительные работы. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Движение грузовых поездов полностью восстановлено. Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 28 июля в результате касательного столкновения с железнодорожных путей сошли два электропоезда и пустой вагон. Также были повреждены железнодорожные пути и контактные сети. На полное устранение последствий произошедшего ушло более суток времени.

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«К 23:00 часам 29 июля специалисты Октябрьской железной дороги завершили все восстановительные работы на станции Купчинская», — уточнили в ОЖД.

В ходе ликвидации последствий схода подвижного состава были проведены мероприятия по подъему двух электровозов и одного порожнего вагона, восстановлен поврежденный железнодорожный путь, стрелочные переводы и контактная сеть.

«Пропуск грузовых поездов через станцию по завершении работ организован в полном объеме. Пассажирского движения на данном участке нет», — уточнили в пресс-службе.

В восстановительных работах сегодня было задействовано порядка 180 человек с привлечением специализированной техники.

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