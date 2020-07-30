Москва, , 10:32 — REGNUM Почти половину жителей России (49%) устраивает их собственная жизнь, в чем-то устраивает, в чём-то нет — 30%. Недовольны своей жизнью 19%, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Уверенно и с оптимизмом смотрят в собственное будущее 49% опрошенных, не уверены в завтрашнем дне — 44% (среди людей предпенсионного возраста — 51%).

Пессимизм граждан в основном связан с «нестабильностью в стране» (11%), «низким материальным уровнем жизни, низкими зарплатами и пенсиями» (10%), со «страхом потерять работу» (9%).

Телефонный опрос проведен 19−21 июня 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в 1,5 раза за последние 20 лет увеличилось число жителей РФ, чувствующих уверенность в завтрашнем дне.

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