Нур-Султан, , 10:33 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ерлана Карина своим помощником, сообщили 30 июля в пресс-службе главы государства.

Ранее, с апреля 2020 года, Ерлан Карин занимал должность советника президента. Государственный служащий с декабря 2013 по май 2014 года работал в профессорской должности в Американском университете в Вашингтоне.

Ерлан Карин родился 26 мая 1976 года в городе Аксу КазССР. Специализируется на проблемах терроризма. До назначения советником главы государства возглавлял АО «РТРК Казахстан».