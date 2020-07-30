Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:31 — REGNUM В Новокузнецке в течение текущей недели выявлено восемь семейных очагов распространения коронавируса (по два-три случая заражения в одной семье). Об этом сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе Ирина Савина.

По её словам, отмечается рост заражения среди детей и подростков — за прошедшую неделю в Новокузнецке зафиксировано 15 случаев заражения у детей до 17 лет. Один из них — ребенок в возрасте 4,5 месяцев. Среди людей пенсионного возраста выявлено 18 случаев заболеваний коронавирусом, среди сотрудников медорганизаций — три работников промпредприятий — четыре, работников детского сада — два.

При этом, по данным Роспотребнадзора, в Новокузнецке участились случаи отказов от госпитализации. На сегодняшний день из числа выявленных не госпитализировано девять человек. В ведомстве уточняют, что в первую очередь от стационара отказываются пациенты, у которых вирус протекает бессимптомно.