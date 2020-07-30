Тернополь, Украина, , 10:35 — REGNUM У одного из жителей украинской Тернопольской области, который до этого дважды заражался коронавирусом, в третий раз выявили SARS-CoV-2. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на главу регионального управления здравоохранения Владимира Богайчука.

«Есть больной, заболел уже в третий раз», — заявил Богайчук, отметив, что даже переболевшие COVID-19 могут повторно заразиться коронавирусной инфекцией.

Также он указал, что в настоящее время в Тернопольской области ситуация с новым заболеванием ухудшается, при том, что загруженность медицинских коек от первой волны SARS-CoV-2 составляет 26,7%.

Кроме этого, глава областного управления отметил, что ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации происходит из-за несоблюдения карантинных мер безопасности.

«Люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая как раз возникает из-за несоблюдения карантинных мероприятий», — заявил он.

Отметим, по данным медиков, в настоящее время на территории Тернопольской области показатель заражения коронавирусом в области составляет 271 случай на 100 тыс. населения, в то время как в целом по Украине он составляет 159.