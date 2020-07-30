Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM Санкт-Петербург оказался в тылу циклона, из-за чего в городе похолодает и пройдут кратковременные дожди. Об этом 30 июля сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.

Синоптическая ситуация в атмосфере над Санкт-Петербургом будет представлена тыловой, холодной частью циклона с центром над Архангельской областью. Из-за чего в городе на Неве будет облачная с прояснениями погода, ожидаются кратковременные дожди.

«Температура воздуха +18…+20°, по области +17…+22°. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил он.

В свою очередь Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что во второй половине дня местами ожидаются ливни с грозами. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый.