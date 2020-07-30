Улан-Удэ, , 10:25 — REGNUM Обучение в школах в новом учебном году не будет вестись в традиционном формате. Об этом сообщил журналистам министр образования Бурятии Баир Жалсанов. По его словам, важно не допускать пересечения потоков.

«Для этого необходимо разведение звонков, расписание уроков. Поэтому обучение не будет в традиционном формате, что первый урок начался в 8:15 и все дети пошли на первый урок. Такого уже не будет», — передаёт его заявление портал «Байкал-Daily».

Кроме того, классы не будут менять кабинеты — за каждым из них будет закреплён определённый кабинет. По словам министра, в сельских школах с небольшим количеством учеников переход на новый формат не составит труда, тогда как в больших городских это может стать проблемой.

В связи с этим власти в настоящее время думают над введением очно-заочного обучения. Впрочем, окончательное решение будет принято через две недели оперативным штабом республики.

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