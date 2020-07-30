Ижевск, , 10:24 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 30 июля проведено 196 956 исследований на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

За минувшие сутки лаборатории региона провели 2285 исследований.

В настоящее время в республике борются с коронавирусной инфекцией 415 человек, из них 334 находятся в удовлетворительном состоянии, состояние 57 граждан оценивается как средней степени тяжести, 24 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 30 июля выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2360 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели до настоящего момента 1898 жителей республики, то есть более 80,42% от общего числа носителей коронавируса в Удмуртии уже выздоровели. Число носителей коронавируса, которые борются с инфекцией в настоящий момент, составляет 415 человек.

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