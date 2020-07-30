Киев, , 10:26 — REGNUM Печерский суд Киева арестовал на два месяца двух предполагаемых организаторов серии взрывов в столице Украины. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе прокуратуры Киева.

«По ходатайству прокуратуры города Киева Печерский районный суд столицы арестовал на два месяца без права на залог двух человек, подозреваемых в совершении террористических актов на территории города Киева с использованием самодельных взрывных устройств», — сказано в сообщении.

Подозреваемые будут находиться в тюрьме до 19 сентября 2020 года включительно, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагаемые организаторы взрывов возле станций метро «Шулявская» и «Минская» были задержаны сотрудниками СБУ.

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