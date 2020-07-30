Ташкент, 30 июля 2020, 10:19 — REGNUM Агентство государственных услуг Узбекистана при министерстве финансов возглавил Улугбек Мухаммадиев, сообщили 30 июля в пресс-службе министерства.
Ранее государственный служащий занимал должность первого заместителя советника президента по вопросам защиты прав граждан, контроля и координации работы с обращениями.
Бывший глава агентства Халилилло Турахужаев возглавил государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.
Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве государственных услуг Узбекистана коронавирус выявили у 57 сотрудников ведомства, один человек скончался, двое — выздоровели.
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