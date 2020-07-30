Симферополь, , 10:19 — REGNUM 13 случаев заражения коронавирусом подтвердили за минувшие сутки на территории Республики Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 29 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 13 случаев коронавирусной инфекции. 5 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 — при скрининге здоровых лиц, 1 случай завозной из-за рубежа», — уточнил глава региона.

С 21 марта на территории Крыма положительные результаты тестов на заражение коронавирусом подтверждены у 1176 человек, 888 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались 15 человек.