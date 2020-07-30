Оренбург, , 10:19 — REGNUM В Оренбурге горбольница № 3 и горбольница № 5 получили новые компьютерные томографы. Оборудование поможет своевременно диагностировать у пациентов осложнения, возникающие при заболеваниях гриппом и коронавирусом, сообщает областной минздрав.

«Мы ведем активную подготовку к осеннему сезону, когда начнется циркуляция вирусов гриппа. К сожалению, история с коронавирусом не закончится осенью, и медикам придется бороться с двумя инфекциями одновременно», — отметила во время прямого эфира в Instagram министра здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По ее словам, необходимое наличие аппаратов компьютерной томографии поможет своевременно проводить диагностику заболевания и их осложнений. В настоящее время очередей на КТ-обследование нет.

Добавим, на 29 июля в COVID-центрах Оренбуржья лечение получают 666 пациентов, из них у 616 человек лечат пневмонию.