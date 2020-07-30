Москва, , 10:21 — REGNUM За прошедшие сутки от COVID-19 в столице России вылечились еще более чем 1,4 тыс. пациентов. Об этом 30 июля рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1471 пациент», — заявила она, добавив, что число вылечившихся от COVID-19 в российской столице продолжает расти.

Также Ракова уточнила, что в результате этого общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве стало составлять 177 908.

При этом заместитель мэра указала, что при выписке всем пациентам, которым необходимо продолжать находиться под наблюдением медиков, даются соответствующие рекомендации и сообщила, что всем выписавшимся предлагается стать донорами плазмы крови для пациентов с COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Подмосковье за минувшие сутки ещё 317 человек вылечились от коронавирусной инфекции.