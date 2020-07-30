Ижевск, , 10:14 — REGNUM В Удмуртии с 30 июля разрешено проводить спортивные мероприятия. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внес врио главы республики Ярослав Семенов.

В частности, на территории региона можно проводить официальные физкультурные мероприятия, официальные спортивные мероприятия и мероприятия молодёжной направленности. Указанные массовые соревнования могут проводить официальные органы власти региона.

При этом должны быть соблюдены некоторые условия: мероприятия должны проходить на открытом воздухе, без зрителей, число участников не ограничено. В них не должны принимать участие дети в возрасте до 18 лет из разных классов, отрядов и образовательных организаций. Также запрещается участие граждан старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в селе Красногорское с 12 по 16 августа пройдут XXIX Республиканские летние сельские спортивные игры. Формат проведения соревнований скорректирован в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В этом году из программы состязаний исключены контактные соревнования: армспорт, самбо, перетягивание каната. Зальные виды спорта заменены на аналогичные, которые будут проведены на открытом воздухе: волейбол заменен на пляжный волейбол, футбол — на минифутбол.

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