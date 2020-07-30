Казань, , 10:19 — REGNUM В столице Татарии в рамках нацпроекта «Образование» в текущем году откроются два центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, оценки профессионального мастерства и квалификации учителей. Об этом информирует пресс-служба республиканского минобразования.

На базе этих центров педагогические работники смогут повысить профессиональный уровень, в том числе с помощью онлайн-образования. На реализацию этих мероприятий выделяется из республиканского бюджета 16,4 млн рублей, еще 70 млн рублей — федеральные средства. Планируется, что через шесть лет каждый второй учитель Татарии будет вовлечен в национальную систему профессионального роста педагогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по итогам 2019 года в Татарии педагоги в общеобразовательных учреждениях в среднем получали 34 032 рубля, но разрыв в зависимости от территории был существенен. Самые низкие зарплаты были у школьных учителей Сабинского района.

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