Казань, , 10:13 — REGNUM Компания Ford Sollers предоставит больницам Татарии 54 автомобиля скорой медицинской помощи Ford Transit. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Заказало авто министерство здравоохранения Татарии. Новые спецмашины получат городские и районные медучреждения республики.

В качестве основы для автомобилей скорой помощи взят переднеприводный цельнометаллический фургон Ford Transit с длинной базой. Оснащена машина дизельным мотором рабочим объёмом 2,2 л. Производительность такого движка равна 125 «лошадей». Силовой агрегат трудится с 6-скоростной механической трансмиссией.

Автомобили укомплектованы новейшим медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения РФ.

В авто есть аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), дефибриллятор, электрокардиограф, тележка-каталка для перевозки пациентов и другое оборудование.

Напомним, за последние три года Ford Sollers собрал для Татарии около 300 машин скорой медицинской помощи.

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