Киев, , 10:16 — REGNUM После захватов заложников в Луцке и Полтаве, а также серии взрывов в Киеве, МВД Украины усилит контроль за оборотом оружия. Об этом, как передает РБК-Украина, заявил 30 июля заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко.

Он рассказал, что в данный момент следователи выясняют, где достал оружие мужчина, подозреваемый в захвате автобуса с заложниками в Луцке.

«Чёрный» рынок оружия потому и «чёрный», что про все сделки на нём не известно правоохранителям», — рассказал чиновник.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин рассказал, что в стране находится около 4,5 млн единиц неучтённого оружия.

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