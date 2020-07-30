Уфа, , 10:14 — REGNUM Изменения в закон Башкирии о защите граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, согласно которым основанием для введения режима ЧС может стать и распространение опасного заболевания, вступили в силу. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба госсобрания региона.

По словам председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева, коронавирус стал непредвиденным вызовом, поэтому решения принимались исходя их сложившейся ситуации. При этом законодательно не были учтены действия в случае возникновения эпидемии такого масштаба.

Толкачев отметил, что сейчас уже есть опыт и понимание, что нужно предпринимать в подобных ситуациях. Именно поэтому нужно привести в соответствие с новыми реалиями законодательную базу.

Отмечается, что в случае введения режима чрезвычайной ситуации власти республики могут устанавливать правила поведения, которые будут обязательными для соблюдения на всей территории Башкирии как гражданами, так и организациями.

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