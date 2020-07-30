Кемерово, 30 июля 2020, 10:07 — REGNUM В администрации Кемерова заявили, что обрушение части мемориала «Свет памяти» около президентского училища— это не акт вандализма.
Напомним, накануне очевидец опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» видео, на котором видно, что обрушилась часть мемориального комплекса «Свет памяти» перед зданием Кемеровского президентского кадетского училища.
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«Лопнуло стекло, подрядчик все устранит в рамках гарантийных обязательств», — сообщили «Газете Кемерова» в мэрии города.