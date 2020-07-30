Тамбов, , 10:07 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе

«33 новых случаев сегодня. Из них: 11 мужчин, 20 женщин, 2 детей (девочка 11 лет, мальчик 16 лет). Возраст взрослых заболевших от 19 до 79 лет. Прибывших из других регионов нет, 33 контактных с заболевшими», — уточнили в оперштабе.

Всего в регионе с 17 марта подтверждено 5059 случаев заражения коронавирусом, в том числе 5039 человек выписаны, скончались 35 пациентов. В больницах остаются 267 человек, у 221 из них диагностирована пневмония.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии внесли изменения в закон о защите граждан от ЧС