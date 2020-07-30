Ижевск, , 10:05 — REGNUM В Удмуртии еще один человек скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Умерла женщина в возрасте 77 лет. Течение болезни сопровождалось рядом хронических заболеваний.

Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 47 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 30 июля выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2360 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели до настоящего момента 1898 жителей республики, то есть более 80,42% от общего числа носителей коронавируса в Удмуртии уже выздоровели.

Читайте также: В Удмуртии выявили 19 новых носителей коронавируса