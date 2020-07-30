Иланский район, Красноярский край, , 10:05 — REGNUM Аварийную школу в городе Иланском Красноярского края снесли. Ранее учебное заведение «прославилось» после появления видео, в котором учитель готовится к занятиям в похожем на туалет помещении.

Позже в региональном министерстве образования пояснили, что кабинет переделан из бывшего медпункта.

Как передаёт телеканал «Лимон ТВ», после начала демонтажа аварийной части здания, проведение ремонта было признано нецелесообразным. В результате школа была снесена.

В настоящее время на его месте готовится строительство нового здания. Отмечается, что деньги на это выделил сторонний инвестор.

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