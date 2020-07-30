Ижевск, , 10:02 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 30 июля выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2360 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Полностью выздоровели до настоящего момента 1898 жителей республики, то есть более 80,42% от общего числа носителей коронавируса в Удмуртии уже выздоровели. За последние сутки выписаны 39 человек. 47 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки — один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июля в регионе провели 193 671 исследование на наличие коронавирусной инфекции. За предыдущие сутки протестированы 1059 жителей республики.

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