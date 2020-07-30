Сухум, , 10:02 — REGNUM Восемь случаев заражения SARS-CoV-2 в Абхазии выявили в течение последних суток. Об этом вчетвером 29 июля сообщили в штабе по защите населения от коронавируса.

«На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 20 человек находится дома на самоизоляции», — говорится в сообщении штаба.

Сообщается, что за сутки тестирование на SARS-CoV-2 прошли 134 человека. Продолжается обследование среди лиц, контактировавших с носителями коронавируса.

Стоит отметить, что за время пандемии в Абхазии выявили 71 случай заражения коронавирусом. 37 человек победили инфекцию, два пациента с COVID-19 скончались.