Ставрополь, , 11:23 — REGNUM Ставропольский край дополнительно получит почти 19 млн рублей на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили ИА REGNUM 30 июля в управлении по информполитике правительства региона.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что данные льготы на Ставрополье получают более 174 тыс. человек, среди которых ветераны, инвалиды, а также граждане, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают в полном объеме услуги ЖКХ, а затем государство компенсирует им 50% понесенных расходов.

На предоставление этих льгот жителям Ставрополья в 2020 году было предусмотрено 2 млрд рублей федеральных средств. Однако анализ расходов за первое полугодие показал, что этой суммы недостаточно. В этой связи Мишустин подписал распоряжение о выделении краю еще 18,8 млн рублей.