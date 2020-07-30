Каир, , 09:57 — REGNUM Популярная в социальной сети TikTok жительница Египта была приговорена к трем годам лишения свободы по обвинению в «подстрекательстве к разврату». Об этом передаёт BBC Africa.

Манар Сами — шестая женщина на этой неделе, которая будет заключена в тюрьму за публикации в TikTok и Instagram.

В своих видеороликах она танцует под популярные песни. В прокуратуре заявили, что видео Сами «оскорбляют общественную порядочность» и были размещены «с целью совершения проституции».

Правозащитные группы и активисты потребовали освободить женщин и прекратить кампанию против лиц, популярных в социальных сетях в Египте.

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