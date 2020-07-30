Джакарта, , 09:53 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин выразил надежду, что празднование Ид аль-Адха, также известного как Курбан-байрам, может способствовать укреплению веры и благочестия в период пандемии, сообщает Kompas.

«Надеемся, что Ид аль-Адха укрепит веру и благочестие, укрепит наше сострадание и чувствительность к другим», — заявил Маруф Амин.

По словам Маруфа Амина, такие условия, как сейчас, являются подходящим временем для совершения добрых дел. Потому что в это время многие люди, которым повезло меньше из-за воздействия пандемии, нуждаются в помощи других.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Новая Зеландия намерены увеличить двусторонний торговый оборот до 40 трлн рупий ($2,7 млрд) к 2024 году на фоне пандемии, которая усложняет ситуацию в мире.

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