Токио, , 09:53 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории столицы Японии было выявлено 367 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 30 июля сообщает телеканал NHK.

Также указывается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в Токио стало составлять 12 228.

Кроме этого, уточняется, что такой рост выявленных в японской столице случаев заражения коронавирусной инфекцией происходит из-за увеличившегося тестирования.

По информации журналистов телеканала, в настоящий момент Токио действует 300 центров по проведению таких анализов и их число может быть увеличено до 1,4 тыс.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 июля стало известно, что суммарное количество заразившихся SARS-CoV-2 в Японии превысило 34 тысячи при 1019 летальных исходах от COVID-19.