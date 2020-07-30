Белгород, , 09:52 — REGNUM Скончался бывший глава администрации Губкинского городского округа Белгородской области Анатолий Кретов. Он руководил городом почти 23 года.

Анатолий Кретов умер 29 июля. За то время, когда он возглавлял Губкин, город дважды занимал второе место (2000 и 2001 гг.) и был первым (2002 год) во Все­рос­сий­ском кон­кур­се «Самый бла­го­устро­ен­ный город Рос­сии», сообщает «БелПресса».

Политик был назначен главой Губкинского городского округа в январе 1996 года и несколько раз переизбирался на эту должность. Осенью 2019 года он избрался в Совет депутатов Губкинского городского округа и стал его председателем.