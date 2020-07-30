Село Шарлык, Оренбургская область, , 09:35 — REGNUM В Шарлыкском районе Оренбургской области в суд передано дело в отношении четырех мужчин из разных регионов. Злоумышленники обвиняются в покушении на мошенничество организованной группой в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

По данным полиции, житель Сочи организовал из жителей Краснодарского края, Самарской и Оренбургской областей группу, которая вымогала 5 млн рублей у оренбургских предпринимателей. Мошенники позвонили двум фермерам и договорились о встрече в Оренбурге для решения якобы возникших проблем.

Во время встречи злоумышленники устроили потасовку и инсценировали ранение одного из участников своей группы. Позднее с фермерами связался один из злоумышленников, представился правоохранителем и предложил услуги, но не безвозмездно. Он запросил 5 млн рублей. От бизнесменов удалось получить 2,8 млн рублей. Членам банды грозит до десяти лет лишения свободы.

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