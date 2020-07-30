Уфа, , 09:39 — REGNUM Женщина, которая намеревалась продать крупную партию наркотиков, приговорена к длительному лишению свободы в Уфе. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что в феврале 2019 года 35-летняя обвиняемая через интернет купила крупную партию синтетических наркотических средств, которые намеревалась сбыть мелкими партиями. Часть наркотиков ей удалось разложить в тайники-закладки. Стражи порядка пресекли ее противоправную деятельность, а наркотики изъяли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Отмечается, что женщина признала свою вину. В результате суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

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