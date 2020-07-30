Улан-Удэ, , 09:33 — REGNUM Вмешательство судебных приставов потребовалось, чтобы работники энергетической компании в Бурятии получили свою зарплату. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по республике.

«После надлежащей проверки подлинности предъявленных исполнительных документов, удостоверений комиссии по трудовым спорам, в службе судебных приставов были возбуждены исполнительные производства», — отметили в управлении.

Банковские счета организации были арестованы, что позволило списать средства. В результате 28 работников, каждый из которых не получил от 2 до 155 тыс. рублей, получили оплату в размере более 1,4 млн рублей. Кроме того, как выяснилось, компания имеет задолженности по другим исполнительным производствам.

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