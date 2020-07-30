Пекин, , 09:33 — REGNUM Компания Ubisoft анонсировала комикс Assassin's Creed: Dynasty, созданием которого займутся иллюстраторы из Китая. Об этом 29 июля на своей странице в Twitter рассказал аналитик Даниэль Ахмад.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1288476565710557184

События комикса развернутся в 755 году, во времена правления династии Тан. Assassin's Creed: Dynasty поступит в продажу 26 августа 2020 года.

Ранее Ubisoft уже выпускала игру серии Assassin's Creed про Китай. Ей стала Assassin’s Creed Chronicles: China, вышедшая в 2014 году.

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