Майкоп, , 09:36 — REGNUM Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроются в 2020 году на базе 15 сельских школ Адыгеи. Об этом ИА REGNUM 30 июля сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Напомним, центры «Точка роста» создаются в российских школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках нацпроекта «Образование». Дети изучают в них такие предметы, как «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а также могут посещать занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, учиться игре в шахматы, вести медиапроекты.

Председатель правительства Адыгеи в своем выступлении доложил, что финансовое обеспечение национального проекта «Образование» в республике в этом году составляет 866 млн рублей. Помимо открытия центров «Точка роста» планируется завершить строительство школ в Майкопе и станице Ханской, провести капремонт спортзалов в девяти сельских школах, создать мобильный технопарк «Кванториум». Кроме того, уже поставлено цифровое оборудование в 90 школ.