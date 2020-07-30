Бремен, Германия, 30 июля 2020, 09:25 — REGNUM В сети появился кинематографический трейлер стратегической игры Iron Harvest. Его опубликовали 29 июля на YouTube-канале издания IGN.
В ролике разработчики показали сражение с участием людей, боевых роботов и медведей. Релиз игры ожидается 1 сентября 2020 года.
Напомним, Iron Harvest основана на картинах польского художника Якуба Розальски. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.
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