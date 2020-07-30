Нью-Дели, , 09:28 — REGNUM За последние 24 часа в Индии было выявлено свыше 52 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным министерства, за минувшие сутки в стране выявили 52 123 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число выявленных случаев стало составлять 1 583 792.

Также сообщается, что за этот же период в Индии 775 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 34 968.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 020 582 человек вылечились от нового заболевания, 32 523 из которых — за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Франции за сутки выявили почти 1400 носителей SARS-CoV-2.