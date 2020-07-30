Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM Повторные вспышки коронавирусной инфекции возможны в сентябре в Москве и Санкт-Петербурге из-за возвращения в вузы иногородних студентов. Такой прогноз дают в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), пишет 30 июля газета «Известия».

Предполагается, что к 10 — 14 сентября в обоих мегаполисах число носителей коронавируса может вырасти на 15−20%. Это произойдёт после истечения инкубационного периода заболевания.

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков отметил, что прогноз основан на математическом моделировании. По его словам, всех иногородних студентов стоит проверять на коронавирус или даже помещать на две недели в карантин.

Сентябрьская волна эпидемии, полагает он, не будет столь масштабной, как первая, которая наблюдалась в марте. Однако меры профилактики нужны, особенно в отношении пожилых преподавателей вузов. Например, такие педагоги могут проводить занятия в формате онлайн.

Читайте также: В России проведено более 27,8 млн тестов на SARS-CoV-2