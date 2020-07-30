Киев, , 09:26 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) установили 15 должностных лиц, которые могут быть причастны к организации масштабной вырубки леса в трёх областях страны. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе рассказали, что незаконные вырубки зафиксированы в Житомирской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях Украины. Лес незаконно рубили в течение примерно трёх лет.

«Только в течение августа-сентября 2019 года там уничтожили более 300 деревьев различных пород на [сумму] почти 2,5 миллиона гривен», — сказано в сообщении.

Общая сумма убытков составляет 11,5 млн гривен или свыше $415 тыс., подсчитали в спецслужбе. В СБУ рассказали, что к преступлению могут быть причастны должностные лица и руководители лесхозов, представители государственной лесной охраны и коммерсанты.

Для сокрытия своих действий чиновники могли вносить в документы недостоверную информацию, а вырубку деревьев организовать под видом «оздоровления» лесов, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на подконтрольной Украине территории ЛНР во время проведения проверки загорелся лес. По мнению депутата Верховной рады Сергея Шахова, таким образом, от проверяющих пытались скрыть факт незаконной вырубки.

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