Махачкала, , 09:34 — REGNUM Депутат из Дагестана не смог подтвердить законность средств, потраченных на покупку дорогих машин. По решению суда народный избранник должен вернуть эти деньги государству, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что в 2017 году депутат городского собрания Махачкалы потратил 8,3 млн рублей на покупку двух автомобилей. При этом его совокупный доход за три предшествующих этим сделкам года составил 2,3 млн рублей.

В связи с этим прокуратура Дагестана обратилась в суд с иском о взыскании с депутата в пользу государства 8,3 млн рублей, эквивалентных стоимости купленных машин, так как законность этих доходов не была подтверждена. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа.