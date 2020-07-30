Редвуд-Сити, США, , 09:21 — REGNUM Студия Crystal Dynamics анонсировала нового героя для игры Marvel's Avengers — им стал лучник Соколиный глаз. Трейлер с демонстрацией персонажа был опубликован 29 июля на YouTube-канале PlayStation.

Соколиный глаз станет первым персонажем, которого добавят в игру уже после релиза. Сообщается, что у него будет собственная сюжетная линия, развивающаяся на протяжении нескольких миссий.

Напомним, Marvel's Avengers — это предстоящая экшен-игра о команде популярных супергероев. Релиз проекта ожидается 4 сентября 2020 года.

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