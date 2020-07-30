Бишкек, , 09:20 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 35 143, в том числе 631 — за минувшие сутки, сообщили 30 июля в штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Бишкеке обнаружили 15 381 случай заражения, в Ошской области — 5685, Чуйской области — 4570, Джалал-Абадской области — 2943. По состоянию на 30 июля выздоровели 24 474 человека, или 70%, скончались 1364 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Киргизии объявлен днем траура по жертвам коронавируса. В стране отменены все развлекательные передачи и мероприятия.

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