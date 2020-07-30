Кызыл, , 09:18 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество лабораторно подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 6109.

Как отмечается, коэффициент распространения инфекции составил 0,8. Тем временем, излечились от COVID-19 к настоящему времени 3963 человека.

«За последние сутки выписано 216 пациента, в том числе 114 человек, у которых инфекция была выявлена методом лабораторного тестирования», — отметили в штабе.

Напомним, ранее в республике зарегистрировали 60 случаев смерти пациентов от COVID-19, что составило около 1% от числа заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, власти объявили начало второго этапа снятия ограничительных мероприятий с 30 июля. По словам главы республикиШолбана Кара-оола, возобновить работу смогут рестораны, кафе, а также торговые центры.

Читайте также: В Туве откроются кафе, рестораны и торговые центры