Новосибирск, , 09:18 — REGNUM В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту незаконного приобретения государственных наград. Дело было возбуждено в отношении 47-летнего новосибирца. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД РФ по Новосибирской области.

Выяснилось, что он с 10 декабря 2019 года по 4 февраля 2020 года приобрёл в интернет-магазине 14 медалей и орденов: «За боевые заслуги», «За отвагу», Орден «Красной звезды», Орден Славы III степени, Орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», Орден Трудовой Славы III степени, Орден Материнской Славы всех степеней, две медали «Материнства I и II степени», Орден Трудового Красного Знамени и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Его задержали в феврале 2020 года в одном из почтовых отделений, где он получал очередную посылку.

Новосибирцу предъявлено обвинение по ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

Сейчас полицейские устанавливают лиц, незаконно сбывавших государственные награды обвиняемому.