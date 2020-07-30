Томск, , 09:18 — REGNUM Полмиллиона деревьев высадили в Томской области в рамках акции «Сад памяти», сообщили ИА REGNUM 30 июля в администрации региона.

Лесничества организовали посадки на территории лесного фонда. Также жители региона высадили деревья в скверах, парках, на своих приусадебных участках.

Всего в память о погибших на полях сражений Великой Отечественной войны в районах Томской области высадили 459 тысяч деревьев и кустарников.

По данным обладминистрации, большую часть мероприятий акции «Сад памяти» в Томской области перенесли на осень.

Напомним, в целом по России в рамках акции «Сад памяти» высадили более 27 млн деревьев.

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