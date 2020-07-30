Москва, , 09:14 — REGNUM Хэтчбек Mini One теперь продается в России от 1 590 000 рублей. Об этом 30 июля сообщается на портале «Цена Авто».

Британская компания Mini увеличила стоимость начальной версии модели на российском авторынке на 30 тыс. рублей. Таким образом, цена на комплектацию Cooper Mini One выросла на 1,9% от прежней стоимости.

Трехдверный хэтчбек в версии Cooper оснащается мотором на 1,5 л. При это мощность движка составляет 136 л. с. Агрегат идет в паре с АКПП.

Стоит отметить, что в мае все автомобили Mini подорожали в России на 40 — 100 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что цена на начальную версию кроссовера Mini John Cooper Works Countryman в России составит 3,15 млн рублей.

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