Орск, Оренбургская область, , 08:52 — REGNUM В Оренбургской области многодетная семья, которая переехала из поселка Тюльпанный в Орск, снова оказалась в центре скандала. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, по поручению губернатора Дениса Паслера в Орск направлена специальная правительственная комиссия. Она проверит факты о насилии в семье.

Речь идет о многодетной семье Алены Л. и Николая С., случай в варварским изъятием детей у которых в июне получил большой резонанс. Маленьких детей отбирали с заламываем рук Алене Л., бросившейся отстаивать малышей. Процедуру запечатлела установленная в доме видеокамера. Запись впоследствии выложили в интернете. Изъятие детей происходило на основании постановления главы района в связи с аварийностью дома, купленного за счет маткапитала. После скандала детей вернули в семью, а екатеринбургские благотворители подарили семье дом в Орске.

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Недавно в эфире ГТРК «Оренбург» мать Алены Л. заявила о конфликтах в многодетной семье дочери. Якобы супруг систематически избивает жену. Со слов бабушки, достается и ее внукам. Обстановка в доме вызывает опасения родственников в связи с асоциальным поведением главы многодетного семейства.

Сегодня, 30 июля, рабочая группа посетит семью и проведет проверку достоверности сведений, о которых публично заявила мать Алены Л. В состав спецкомиссии вошли представители органов опеки, соцзащиты и детский омбудсмен.

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