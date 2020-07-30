Павлодар, Казахстан, 30 июля 2020, 08:50 — REGNUM Наибольший уровень летальности от коронавируса среди регионов Казахстана наблюдается в Павлодарской области, сообщили в пресс-службе правительства республики.
29 июля состоялось заседание межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса. МВД Казахстана сообщило о проведении 11 тыс. рейдов по всей стране. По итогам проверок обнаружено 4,6 тыс. нарушений санитарного режима.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июля в Казахстане выявили 87 664 случая заражения коронавирусом, выздоровели 57 815 человек, скончались 793 пациента.
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